Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.342.055.279 Garanti Bankası 683.423.860 Akbank 317.011.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.342.055.279
Garanti Bankası 683.423.860
Akbank 317.011.680
Halkbank 264.364.452
Kardemir (D) 211.699.384
Petkim 191.267.656
Vakıflar Bankası 185.307.387
ASELSAN 178.355.730
İş Bankası (C) 161.217.816
Koza Madencilik 138.622.440
Pegasus 111.288.760
Yapı ve Kredi Bank. 105.139.977
Tüpraş 93.479.237
İpek Doğal Enerji 88.399.461
Tekfen Holding 80.209.262
Anadolu Efes 79.507.597
Koç Holding 79.235.225
ICBC Turkey Bank 78.002.409
Turkcell 77.167.478
Trakya Cam 72.159.153
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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