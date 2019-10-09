Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 615.244.547 Türk Hava Yolları 613.141.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 615.244.547
Türk Hava Yolları 613.141.682
İş Finansal Kiralama 444.365.509
Akbank 252.878.197
Halkbank 241.749.493
Tüpraş 176.742.503
Vakıflar Bankası 166.387.566
Yapı ve Kredi Bank. 152.252.287
Koza Madencilik 144.760.761
İpek Doğal Enerji 130.883.602
İş Bankası (C) 119.954.179
Petkim 116.269.140
ASELSAN 115.061.043
Pegasus 98.775.076
Türk Telekom 70.448.921
ICBC Turkey Bank 69.879.199
Koza Altın 64.342.775
Koç Holding 59.715.409
İttifak Holding 58.930.314
Doğuş Otomotiv 57.526.983
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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