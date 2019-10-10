Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|696.668.362
|Türk Hava Yolları
|555.246.260
|Akbank
|279.042.079
|Tüpraş
|213.636.371
|Halkbank
|184.421.767
|Vakıflar Bankası
|164.576.105
|İş Bankası (C)
|146.954.562
|ASELSAN
|145.720.292
|İş Fin.Kir.
|135.583.693
|Kardemir (D)
|122.961.255
|Koza Madencilik
|89.322.232
|İpek Doğal Enerji
|87.960.980
|Ereğli Demir Çelik
|87.339.248
|Tukaş
|79.671.908
|Pegasus
|78.839.994
|Türk Telekom
|74.513.689
|Emlak Konut GMYO
|74.077.197
|Yapı ve Kredi Bank.
|72.074.582
|Petkim
|64.628.009
|Fenerbahçe Futbol
|62.857.206