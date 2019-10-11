Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 797.927.145 Garanti Bankası 588.112.135 Akbank 263.889.543 T. Halk Bankası 175.865.426 Tüpraş 143.058.226 Aselsan 142.837.301 Vakıflar Bankası 138.829.928 Ereğli Demir Çelik 138.504.309 Kardemir (D) 129.486.066 İpek Doğal Enerji 109.066.908 Koza Madencilik 84.402.939 İş Bankası (C) 67.694.708 Fenerbahçe Futbol 59.225.325 Turkcell 49.325.608 Petkim 48.641.353 Pegasus 48.001.776 Sabancı Holding 47.332.557 Türk Telekom 45.800.095 Koza Altın 44.197.162 Yapı ve Kredi Bank. 37.617.660

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)