Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

57 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 797.927.145 Garanti Bankası 588.112.135 Akbank 263.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 797.927.145
Garanti Bankası 588.112.135
Akbank 263.889.543
T. Halk Bankası 175.865.426
Tüpraş 143.058.226
Aselsan 142.837.301
Vakıflar Bankası 138.829.928
Ereğli Demir Çelik 138.504.309
Kardemir (D) 129.486.066
İpek Doğal Enerji 109.066.908
Koza Madencilik 84.402.939
İş Bankası (C) 67.694.708
Fenerbahçe Futbol 59.225.325
Turkcell 49.325.608
Petkim 48.641.353
Pegasus 48.001.776
Sabancı Holding 47.332.557
Türk Telekom 45.800.095
Koza Altın 44.197.162
Yapı ve Kredi Bank. 37.617.660

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:25 Kaynak: AA
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