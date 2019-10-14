Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 618.683.658 Türk Hava Yolları 615.126.400 Akbank 274.438.459 Vakıflar Bankası 251.563.595 Tüpraş 177.769.599 Halkbank 148.955.319 ASELSAN 148.654.948 Ereğli Demir Çelik 143.468.382 Kardemir (D) 137.786.833 Yapı ve Kredi Bank. 121.334.901 Koza Madencilik 119.084.756 İş Fin.Kir. 116.977.634 İpek Doğal Enerji 94.602.538 İş Bankası (C) 94.157.140 Petkim 76.326.430 Turkcell 64.154.285 Emlak Konut GMYO 63.231.372 Soda Sanayii 62.452.499 Pegasus 54.813.234 Trakya Cam 48.311.251

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)