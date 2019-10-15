Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|576.360.894
|Türk Hava Yolları
|449.820.398
|Akbank
|285.149.121
|Tüpraş
|170.755.594
|Vakıflar Bankası
|164.871.762
|Halkbank
|157.478.564
|ASELSAN
|133.237.062
|İş Bankası (C)
|109.995.179
|Pegasus
|102.673.286
|Kardemir (D)
|92.244.544
|Ereğli Demir Çelik
|83.921.257
|Yapı ve Kredi Bank.
|83.207.563
|Koza Madencilik
|81.541.200
|Emlak Konut GMYO
|69.493.250
|Doğuş Otomotiv
|58.663.715
|İpek Doğal Enerji
|58.412.217
|Türk Telekom
|55.519.426
|Petkim
|50.480.659
|Trakya Cam
|48.475.062
|Turkcell
|41.789.300