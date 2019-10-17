Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|391.615.698
|ASELSAN
|128.415.603
|Doğuş Otomotiv
|97.757.801
|Tüpraş
|84.871.361
|Petkim
|77.969.360
|Koza Madencilik
|74.280.992
|Pegasus
|71.168.834
|ICBC Turkey Bank
|67.841.692
|Fenerbahçe Futbol
|67.311.781
|Ereğli Demir Çelik
|57.879.504
|Bim Mağazalar
|52.983.292
|Odaş Elektrik
|44.174.510
|Turkcell
|42.828.722
|Garanti Bankası
|38.313.223
|İpek Doğal Enerji
|33.809.105
|Şişe Cam
|33.136.495
|Tekfen Holding
|32.967.770
|Sabancı Holding
|32.299.564
|Akbank
|31.189.629
|İş Fin.Kir.
|29.242.592