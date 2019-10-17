Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

20 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 391.615.698 ASELSAN 128.415.603 Doğuş Otomotiv 97.757.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 391.615.698
ASELSAN 128.415.603
Doğuş Otomotiv 97.757.801
Tüpraş 84.871.361
Petkim 77.969.360
Koza Madencilik 74.280.992
Pegasus 71.168.834
ICBC Turkey Bank 67.841.692
Fenerbahçe Futbol 67.311.781
Ereğli Demir Çelik 57.879.504
Bim Mağazalar 52.983.292
Odaş Elektrik 44.174.510
Turkcell 42.828.722
Garanti Bankası 38.313.223
İpek Doğal Enerji 33.809.105
Şişe Cam 33.136.495
Tekfen Holding 32.967.770
Sabancı Holding 32.299.564
Akbank 31.189.629
İş Fin.Kir. 29.242.592
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır
Microsoft'un CEO'su Satya Nadella 42,9 milyon dolar ikramiye aldı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ünal Aysal'ın icralık oteline Katarlılar talip oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:41:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]