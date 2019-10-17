Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 391.615.698 ASELSAN 128.415.603 Doğuş Otomotiv 97.757.801 Tüpraş 84.871.361 Petkim 77.969.360 Koza Madencilik 74.280.992 Pegasus 71.168.834 ICBC Turkey Bank 67.841.692 Fenerbahçe Futbol 67.311.781 Ereğli Demir Çelik 57.879.504 Bim Mağazalar 52.983.292 Odaş Elektrik 44.174.510 Turkcell 42.828.722 Garanti Bankası 38.313.223 İpek Doğal Enerji 33.809.105 Şişe Cam 33.136.495 Tekfen Holding 32.967.770 Sabancı Holding 32.299.564 Akbank 31.189.629 İş Fin.Kir. 29.242.592

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)