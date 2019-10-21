Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

20 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 587.625.506 İş Finansal Kiralama 194.779.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 587.625.506
İş Finansal Kiralama 194.779.644
Garanti Bankası 163.722.971
Akbank 129.394.414
Kardemir (D) 122.492.725
Pegasus 116.563.966
ASELSAN 101.970.355
Tüpraş 85.683.812
Koza Madencilik 73.985.454
Ereğli Demir Çelik 73.592.390
Emlak Konut GMYO 70.306.377
Petkim 65.642.227
Halkbank 61.163.431
Türk Telekom 55.611.664
Trakya Cam 46.148.509
Sabancı Holding 45.476.681
Tukaş 37.309.450
Alarko Holding 35.101.984
Vakıflar Bankası 34.559.627
Fenerbahçe Futbol 33.656.658
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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