Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

43 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 553.748.162 Garanti Bankası 296.462.297 Akbank 223.319.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 553.748.162
Garanti Bankası 296.462.297
Akbank 223.319.869
Koza Madencilik 171.078.142
İş Finansal Kiralama 147.415.314
ASELSAN 132.203.432
Tüpraş 126.509.148
Pegasus 117.487.051
Doğuş Otomotiv 114.251.953
Petkim 100.600.161
Ereğli Demir Çelik 89.053.727
İpek Doğal Enerji 76.893.447
Alarko Holding 75.528.864
Türk Telekom 60.054.954
Trakya Cam 58.122.037
Sabancı Holding 51.498.466
İş Bankası (C) 46.819.284
Afyon Çimento 46.180.447
Kardemir (D) 44.885.050
Halkbank 44.507.742
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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