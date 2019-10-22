Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|553.748.162
|Garanti Bankası
|296.462.297
|Akbank
|223.319.869
|Koza Madencilik
|171.078.142
|İş Finansal Kiralama
|147.415.314
|ASELSAN
|132.203.432
|Tüpraş
|126.509.148
|Pegasus
|117.487.051
|Doğuş Otomotiv
|114.251.953
|Petkim
|100.600.161
|Ereğli Demir Çelik
|89.053.727
|İpek Doğal Enerji
|76.893.447
|Alarko Holding
|75.528.864
|Türk Telekom
|60.054.954
|Trakya Cam
|58.122.037
|Sabancı Holding
|51.498.466
|İş Bankası (C)
|46.819.284
|Afyon Çimento
|46.180.447
|Kardemir (D)
|44.885.050
|Halkbank
|44.507.742