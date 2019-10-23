Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|777.822.575
|Garanti Bankası
|266.911.467
|Akbank
|239.318.698
|Doğuş Otomotiv
|198.416.743
|Kardemir (D)
|196.030.074
|ASELSAN
|172.784.768
|İş Fin.Kir.
|151.526.012
|Pegasus
|132.843.572
|Koza Madencilik
|127.406.177
|Ereğli Demir Çelik
|111.541.208
|Tüpraş
|110.503.330
|Halkbank
|84.580.231
|Petkim
|72.463.197
|Emlak Konut GMYO
|71.477.713
|ICBC Turkey Bank
|70.321.834
|İpek Doğal Enerji
|66.715.707
|Vakıflar Bankası
|63.778.555
|Sasa Polyester
|58.783.091
|İş Bankası (C)
|56.425.423
|İhlas Gayrimenkul
|52.114.566