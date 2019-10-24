Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 532.185.552 Garanti Bankası 323.164.977 Akbank 285.414.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 532.185.552 Garanti Bankası 323.164.977 Akbank 285.414.035 ASELSAN 199.510.287 İş Fin.Kir. 140.240.546 Petkim 139.208.633 Ereğli Demir Çelik 136.377.222 Kardemir (D) 132.026.773 Halkbank 126.646.279 Tüpraş 105.098.476 Pegasus 100.538.901 Çemaş Döküm 94.048.998 Vakıflar Bankası 86.378.965 Koza Madencilik 80.457.554 İpek Doğal Enerji 69.056.293 Turkcell 68.849.229 İş Bankası (C) 66.641.218 Bim Mağazalar 66.029.082 Doğuş Otomotiv 65.794.321 Tukaş 45.283.731 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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