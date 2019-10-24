Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|532.185.552
|Garanti Bankası
|323.164.977
|Akbank
|285.414.035
|ASELSAN
|199.510.287
|İş Fin.Kir.
|140.240.546
|Petkim
|139.208.633
|Ereğli Demir Çelik
|136.377.222
|Kardemir (D)
|132.026.773
|Halkbank
|126.646.279
|Tüpraş
|105.098.476
|Pegasus
|100.538.901
|Çemaş Döküm
|94.048.998
|Vakıflar Bankası
|86.378.965
|Koza Madencilik
|80.457.554
|İpek Doğal Enerji
|69.056.293
|Turkcell
|68.849.229
|İş Bankası (C)
|66.641.218
|Bim Mağazalar
|66.029.082
|Doğuş Otomotiv
|65.794.321
|Tukaş
|45.283.731