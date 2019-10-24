Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 532.185.552 Garanti Bankası 323.164.977 Akbank 285.414.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 532.185.552
Garanti Bankası 323.164.977
Akbank 285.414.035
ASELSAN 199.510.287
İş Fin.Kir. 140.240.546
Petkim 139.208.633
Ereğli Demir Çelik 136.377.222
Kardemir (D) 132.026.773
Halkbank 126.646.279
Tüpraş 105.098.476
Pegasus 100.538.901
Çemaş Döküm 94.048.998
Vakıflar Bankası 86.378.965
Koza Madencilik 80.457.554
İpek Doğal Enerji 69.056.293
Turkcell 68.849.229
İş Bankası (C) 66.641.218
Bim Mağazalar 66.029.082
Doğuş Otomotiv 65.794.321
Tukaş 45.283.731
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:25 Kaynak: AA
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