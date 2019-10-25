Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

26 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 436.739.407 ASELSAN 283.872.662 Garanti Bankası 218.670.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 436.739.407
ASELSAN 283.872.662
Garanti Bankası 218.670.309
Akbank 132.132.605
Tüpraş 127.893.234
Petkim 112.891.766
İş Fin.Kir. 106.883.216
Ereğli Demir Çelik 95.583.240
Kardemir (D) 82.527.293
İhlas Gayrimenkul 73.111.156
Tekfen Holding 71.881.378
Koza Madencilik 64.852.461
Vestel 61.172.204
İpek Doğal Enerji 49.877.884
Fenerbahçe Futbol 48.130.526
Sasa Polyester 47.407.162
Pegasus 45.970.114
Halkbank 38.905.196
Türk Telekom 32.524.390
Emlak Konut GMYO 28.720.122
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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