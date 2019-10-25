Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|436.739.407
|ASELSAN
|283.872.662
|Garanti Bankası
|218.670.309
|Akbank
|132.132.605
|Tüpraş
|127.893.234
|Petkim
|112.891.766
|İş Fin.Kir.
|106.883.216
|Ereğli Demir Çelik
|95.583.240
|Kardemir (D)
|82.527.293
|İhlas Gayrimenkul
|73.111.156
|Tekfen Holding
|71.881.378
|Koza Madencilik
|64.852.461
|Vestel
|61.172.204
|İpek Doğal Enerji
|49.877.884
|Fenerbahçe Futbol
|48.130.526
|Sasa Polyester
|47.407.162
|Pegasus
|45.970.114
|Halkbank
|38.905.196
|Türk Telekom
|32.524.390
|Emlak Konut GMYO
|28.720.122