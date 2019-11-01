Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 341.609.297 Fenerbahçe Futbol 186.786.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 341.609.297
Fenerbahçe Futbol 186.786.760
Ereğli Demir Çelik 183.055.478
Garanti Bankası 137.123.587
Türk Telekom 136.716.338
İş Finansal Kiralama 132.679.054
Koza Madencilik 113.421.495
İpek Doğal Enerji 86.211.496
Akbank 80.762.317
Aselsan 79.170.036
Tüpraş 77.221.204
Pegasus 71.532.951
Petkim 62.191.120
Koza Altın 55.792.183
Kardemir (D) 54.451.229
Halkbank 49.723.600
İhlas Holding 48.771.835
Bera Holding 45.298.096
Vakıflar Bankası 40.639.538
Sasa Polyester 38.976.826
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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