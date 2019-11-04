Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 511.430.023 Garanti Bankası 207.202.834 ASELSAN 191.498.554 Fenerbahçe Futbol 171.958.496 Sasa Polyester 170.817.287 Kardemir (D) 168.629.538 Ereğli Demir Çelik 155.453.509 Türk Telekom 142.350.311 Petkim 142.288.154 Akbank 141.703.755 Koza Madencilik 119.521.950 İş Finansal Kiralama 106.275.695 İpek Doğal Enerji 89.060.238 Pegasus 79.764.800 Metro Holding 65.852.256 Halkbank 62.173.082 Tüpraş 56.184.753 Sabancı Holding 53.665.558 Vakıflar Bankası 49.506.579 İş Bankası (C) 48.643.622

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)