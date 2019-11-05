Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 488.230.926 Kardemir (D) 241.602.472 Ereğli Demir Çelik 188.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 488.230.926
Kardemir (D) 241.602.472
Ereğli Demir Çelik 188.827.910
Garanti Bankası 167.744.024
Petkim 158.282.704
Fenerbahçe Futbol 148.775.743
Beşiktaş Futbol Yat. 136.081.372
ASELSAN 126.474.664
Akbank 118.127.931
Sasa Polyester 108.665.186
Pegasus 106.591.794
Galatasaray Sportif 92.401.014
İş Finansal Kiralama 88.755.922
Halkbank 83.450.978
Tüpraş 66.813.444
Turkcell 65.942.335
Tekfen Holding 62.129.521
Koza Madencilik 58.950.077
Coca Cola İçecek 52.426.618
Türk Telekom 50.434.644
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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