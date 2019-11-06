Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 542.848.737 Beşiktaş Futbol Yat. 290.433.616 ASELSAN 254.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 542.848.737
Beşiktaş Futbol Yat. 290.433.616
ASELSAN 254.918.979
Galatasaray Sportif 203.296.372
Türk Telekom 141.414.888
Bera Holding 131.637.087
Fenerbahçe Futbol 112.796.052
Kardemir (D) 111.836.924
Ereğli Demir Çelik 110.105.033
Pegasus 94.673.245
Alarko Holding 74.403.431
Garanti Bankası 68.975.938
Petkim 67.692.750
Akbank 62.651.372
Halkbank 60.723.417
Tüpraş 60.635.058
İş Fin.Kir. 59.525.831
TAV Havalimanları 58.012.214
Turkcell 50.378.306
Sasa Polyester 48.058.132
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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