Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 542.848.737 Beşiktaş Futbol Yat. 290.433.616 ASELSAN 254.918.979 Galatasaray Sportif 203.296.372 Türk Telekom 141.414.888 Bera Holding 131.637.087 Fenerbahçe Futbol 112.796.052 Kardemir (D) 111.836.924 Ereğli Demir Çelik 110.105.033 Pegasus 94.673.245 Alarko Holding 74.403.431 Garanti Bankası 68.975.938 Petkim 67.692.750 Akbank 62.651.372 Halkbank 60.723.417 Tüpraş 60.635.058 İş Fin.Kir. 59.525.831 TAV Havalimanları 58.012.214 Turkcell 50.378.306 Sasa Polyester 48.058.132

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)