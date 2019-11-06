Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|542.848.737
|Beşiktaş Futbol Yat.
|290.433.616
|ASELSAN
|254.918.979
|Galatasaray Sportif
|203.296.372
|Türk Telekom
|141.414.888
|Bera Holding
|131.637.087
|Fenerbahçe Futbol
|112.796.052
|Kardemir (D)
|111.836.924
|Ereğli Demir Çelik
|110.105.033
|Pegasus
|94.673.245
|Alarko Holding
|74.403.431
|Garanti Bankası
|68.975.938
|Petkim
|67.692.750
|Akbank
|62.651.372
|Halkbank
|60.723.417
|Tüpraş
|60.635.058
|İş Fin.Kir.
|59.525.831
|TAV Havalimanları
|58.012.214
|Turkcell
|50.378.306
|Sasa Polyester
|48.058.132