Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 958.830.916 ICBC Turkey Bank 299.446.879 Aselsan 281.995.666 Petkim 189.715.047 Garanti Bankası 186.307.427 Kardemir (D) 145.427.214 Akbank 134.033.359 Ereğli Demir Çelik 127.056.729 Tüpraş 112.569.265 İş Fin.Kir. 101.697.781 Alarko Holding 95.051.265 Koza Madencilik 91.490.693 Şişe Cam 86.795.028 Pegasus 82.701.507 Türk Telekom 81.176.350 Beşiktaş Futbol Yat. 78.502.901 Sabancı Holding 75.949.218 T. Halk Bankası 69.913.953 Güneş Sigorta 67.031.838 İpek Doğal Enerji 58.651.047

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)