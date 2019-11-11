Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|651.837.357
|Petkim
|235.648.645
|Koza Madencilik
|212.533.547
|Aselsan
|187.853.555
|T. Halk Bankası
|161.498.710
|Bim Mağazalar
|134.560.572
|İpek Doğal Enerji
|124.080.911
|Koza Altın
|116.171.642
|Garanti Bankası
|115.462.096
|Ereğli Demir Çelik
|104.081.045
|Akbank
|103.376.555
|Kardemir (D)
|99.795.031
|Fenerbahçe Futbol
|88.770.648
|Pegasus
|78.077.450
|Türk Telekom
|75.880.284
|Doğuş Otomotiv
|72.909.708
|Trakya Cam
|68.079.352
|Tüpraş
|66.837.616
|ICBC Turkey Bank
|56.202.320
|Tekfen Holding
|50.805.926