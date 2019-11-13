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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 774.343.410 Pegasus 343.699.884 Kardemir (D) 241.278.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 774.343.410
Pegasus 343.699.884
Kardemir (D) 241.278.911
Garanti Bankası 213.433.761
Aselsan 169.713.699
Akbank 160.090.111
Koza Madencilik 147.919.630
Alarko Holding 123.233.847
Fenerbahçe Futbol 114.988.327
T. Halk Bankası 112.122.088
Ereğli Demir Çelik 103.377.594
Petkim 102.003.651
Koza Altın 100.514.684
Şişe Cam 100.318.247
İş Fin.Kir. 93.577.230
ICBC Turkey Bank 86.852.211
İpek Doğal Enerji 83.211.140
Tekfen Holding 82.663.993
Türk Telekom 81.392.917
Yapı ve Kredi Bank. 69.551.096

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Pegasus, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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