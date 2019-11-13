Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 774.343.410 Pegasus 343.699.884 Kardemir (D) 241.278.911 Garanti Bankası 213.433.761 Aselsan 169.713.699 Akbank 160.090.111 Koza Madencilik 147.919.630 Alarko Holding 123.233.847 Fenerbahçe Futbol 114.988.327 T. Halk Bankası 112.122.088 Ereğli Demir Çelik 103.377.594 Petkim 102.003.651 Koza Altın 100.514.684 Şişe Cam 100.318.247 İş Fin.Kir. 93.577.230 ICBC Turkey Bank 86.852.211 İpek Doğal Enerji 83.211.140 Tekfen Holding 82.663.993 Türk Telekom 81.392.917 Yapı ve Kredi Bank. 69.551.096

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)