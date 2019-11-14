Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.677.843.797 Aselsan 317.920.699 Pegasus 307.215.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.677.843.797
Aselsan 317.920.699
Pegasus 307.215.327
Garanti Bankası 257.694.785
T. Halk Bankası 222.922.103
Kardemir (D) 192.925.971
Petkim 189.617.833
Akbank 174.160.211
İş Fin.Kir. 160.932.979
Koza Madencilik 129.699.605
Türk Telekom 128.709.652
Alarko Holding 117.106.674
Tüpraş 111.491.315
Tekfen Holding 95.330.334
Vakıflar Bankası 92.627.421
Ereğli Demir Çelik 79.941.464
Şişe Cam 77.489.015
Koç Holding 76.315.409
İş Bankası (C) 71.606.249
Sasa Polyester 71.505.871
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Aselsan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı
Cinsel saldırıdan suçlanan genci, gizlice çektiği cinsel ilişki videosu kurtardı Pes dedirten sapıklık! Eşeğin cinsel organını iple bağladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:58:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]