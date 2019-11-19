Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.301.013.414 ASELSAN 393.645.797 Tüpraş 305.396.786 Pegasus 218.736.300 Garanti Bankası 205.571.568 Kardemir (D) 181.624.688 Vakıflar Bankası 149.656.520 Emlak Konut GMYO 137.396.797 Petkim 120.442.965 Şişe Cam 95.981.762 Ereğli Demir Çelik 94.469.874 Akbank 92.561.177 Halkbank 80.609.092 Tekfen Holding 75.824.906 Eczacıbaşı İlaç 74.925.881 Türk Telekom 71.271.758 Koza Madencilik 70.961.825 İş Fin.Kir. 62.163.819 Yapı ve Kredi Bank. 58.448.803 Fenerbahçe Futbol 56.826.703

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)