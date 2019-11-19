Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.301.013.414 ASELSAN 393.645.797 Tüpraş 305.396.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.301.013.414
ASELSAN 393.645.797
Tüpraş 305.396.786
Pegasus 218.736.300
Garanti Bankası 205.571.568
Kardemir (D) 181.624.688
Vakıflar Bankası 149.656.520
Emlak Konut GMYO 137.396.797
Petkim 120.442.965
Şişe Cam 95.981.762
Ereğli Demir Çelik 94.469.874
Akbank 92.561.177
Halkbank 80.609.092
Tekfen Holding 75.824.906
Eczacıbaşı İlaç 74.925.881
Türk Telekom 71.271.758
Koza Madencilik 70.961.825
İş Fin.Kir. 62.163.819
Yapı ve Kredi Bank. 58.448.803
Fenerbahçe Futbol 56.826.703
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Tüpraş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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