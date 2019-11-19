Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.301.013.414
|ASELSAN
|393.645.797
|Tüpraş
|305.396.786
|Pegasus
|218.736.300
|Garanti Bankası
|205.571.568
|Kardemir (D)
|181.624.688
|Vakıflar Bankası
|149.656.520
|Emlak Konut GMYO
|137.396.797
|Petkim
|120.442.965
|Şişe Cam
|95.981.762
|Ereğli Demir Çelik
|94.469.874
|Akbank
|92.561.177
|Halkbank
|80.609.092
|Tekfen Holding
|75.824.906
|Eczacıbaşı İlaç
|74.925.881
|Türk Telekom
|71.271.758
|Koza Madencilik
|70.961.825
|İş Fin.Kir.
|62.163.819
|Yapı ve Kredi Bank.
|58.448.803
|Fenerbahçe Futbol
|56.826.703