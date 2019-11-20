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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 868.457.366 Petkim 413.244.720 ASELSAN 293.359.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 868.457.366
Petkim 413.244.720
ASELSAN 293.359.482
Garanti Bankası 212.112.725
Pegasus 166.339.425
Akbank 155.478.178
Tüpraş 143.462.033
Vakıflar Bankası 140.015.314
Tekfen Holding 125.464.846
Ereğli Demir Çelik 112.659.582
Kardemir (D) 105.005.185
Koza Madencilik 101.209.985
Halkbank 96.537.167
Emlak Konut GMYO 87.619.715
Şişe Cam 82.889.132
Karsan Otomotiv 74.939.840
T.S.K.B. 72.504.374
ICBC Turkey Bank 69.260.332
İş Fin.Kir. 58.080.421
İş Bankası (C) 57.188.888
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Petkim, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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