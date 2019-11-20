Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 868.457.366 Petkim 413.244.720 ASELSAN 293.359.482 Garanti Bankası 212.112.725 Pegasus 166.339.425 Akbank 155.478.178 Tüpraş 143.462.033 Vakıflar Bankası 140.015.314 Tekfen Holding 125.464.846 Ereğli Demir Çelik 112.659.582 Kardemir (D) 105.005.185 Koza Madencilik 101.209.985 Halkbank 96.537.167 Emlak Konut GMYO 87.619.715 Şişe Cam 82.889.132 Karsan Otomotiv 74.939.840 T.S.K.B. 72.504.374 ICBC Turkey Bank 69.260.332 İş Fin.Kir. 58.080.421 İş Bankası (C) 57.188.888

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)