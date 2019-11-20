Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 868.457.366 Petkim 413.244.720 ASELSAN 293.359.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|868.457.366
|Petkim
|413.244.720
|ASELSAN
|293.359.482
|Garanti Bankası
|212.112.725
|Pegasus
|166.339.425
|Akbank
|155.478.178
|Tüpraş
|143.462.033
|Vakıflar Bankası
|140.015.314
|Tekfen Holding
|125.464.846
|Ereğli Demir Çelik
|112.659.582
|Kardemir (D)
|105.005.185
| Koza Madencilik
|101.209.985
|Halkbank
|96.537.167
|Emlak Konut GMYO
|87.619.715
|Şişe Cam
|82.889.132
|Karsan Otomotiv
|74.939.840
|T.S.K.B.
|72.504.374
|ICBC Turkey Bank
|69.260.332
|İş Fin.Kir.
|58.080.421
| İş Bankası (C)
|57.188.888
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 41 basamak geriledi Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Enerji Kimlik Belgesi almak artık zorunlu Devlet hastanesinin acilinde doktor ve hemşirelerden köpük partisi