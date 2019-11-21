Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 822.673.220 Şişe Cam 210.301.829 Eczacıbaşı İlaç 205.456.274 ASELSAN 196.035.520 Petkim 185.210.414 Kardemir (D) 172.797.211 Garanti Bankası 147.278.240 Emlak Konut GMYO 123.037.615 Vakıflar Bankası 109.392.364 Pegasus 109.197.855 Koza Madencilik 101.632.419 Tüpraş 94.509.378 Türk Telekom 85.116.478 Ereğli Demir Çelik 83.771.609 Akbank 74.554.007 Halkbank 73.132.320 Tekfen Holding 68.645.601 Metro Holding 67.112.579 Fenerbahçe Futbol 64.060.259 İş Fin.Kir. 54.567.089

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)