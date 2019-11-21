Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 822.673.220 Şişe Cam 210.301.829 Eczacıbaşı İlaç 205.456.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 822.673.220
Şişe Cam 210.301.829
Eczacıbaşı İlaç 205.456.274
ASELSAN 196.035.520
Petkim 185.210.414
Kardemir (D) 172.797.211
Garanti Bankası 147.278.240
Emlak Konut GMYO 123.037.615
Vakıflar Bankası 109.392.364
Pegasus 109.197.855
Koza Madencilik 101.632.419
Tüpraş 94.509.378
Türk Telekom 85.116.478
Ereğli Demir Çelik 83.771.609
Akbank 74.554.007
Halkbank 73.132.320
Tekfen Holding 68.645.601
Metro Holding 67.112.579
Fenerbahçe Futbol 64.060.259
İş Fin.Kir. 54.567.089
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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