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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
7 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 822.673.220 Şişe Cam 210.301.829 Eczacıbaşı İlaç 205.456.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|822.673.220
|Şişe Cam
|210.301.829
|Eczacıbaşı İlaç
|205.456.274
|ASELSAN
|196.035.520
|Petkim
|185.210.414
|Kardemir (D)
|172.797.211
|Garanti Bankası
|147.278.240
|Emlak Konut GMYO
|123.037.615
|Vakıflar Bankası
|109.392.364
|Pegasus
|109.197.855
| Koza Madencilik
|101.632.419
|Tüpraş
|94.509.378
|Türk Telekom
|85.116.478
|Ereğli Demir Çelik
|83.771.609
|Akbank
|74.554.007
|Halkbank
|73.132.320
|Tekfen Holding
|68.645.601
|Metro Holding
|67.112.579
| Fenerbahçe Futbol
|64.060.259
|İş Fin.Kir.
|54.567.089
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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