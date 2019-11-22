Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|698.100.828
|Petkim
|179.886.297
|ASELSAN
|172.352.288
|Migros Ticaret
|161.374.016
|Garanti Bankası
|157.468.310
|Gersan Elektrik
|145.567.902
|Kardemir (D)
|133.240.891
|Tüpraş
|123.366.141
|Ereğli Demir Çelik
|98.288.953
|Halkbank
|94.957.000
|Vakıflar Bankası
|93.159.026
|Şişe Cam
|92.605.998
|Koza Madencilik
|87.556.695
|Emlak Konut GMYO
|68.872.289
|Tekfen Holding
|65.738.034
|Eczacıbaşı İlaç
|59.242.419
|Akbank
|56.493.811
|Pegasus
|54.687.347
|Türk Telekom
|51.972.364
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|50.077.772