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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.196.908.097 Garanti Bankası 347.194.572 Kardemir (D) 346.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.196.908.097
Garanti Bankası 347.194.572
Kardemir (D) 346.771.715
Petkim 254.359.884
ASELSAN 238.374.230
Ereğli Demir Çelik 201.163.392
Tüpraş 190.246.711
Vakıflar Bankası 178.016.865
Şişe Cam 159.357.456
Halkbank 129.867.496
ICBC Turkey Bank 109.163.308
Akbank 100.290.141
Yapı ve Kredi Bank. 90.732.855
Emlak Konut GMYO 88.123.094
Tekfen Holding 87.266.682
Pegasus 86.861.657
Beşiktaş Futbol Yat. 82.224.795
Koza Madencilik 79.991.569
Polisan Holding 79.103.767
Koç Holding 76.573.268
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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