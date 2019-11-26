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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
7 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.161.450.574 Kardemir (D) 323.960.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:30 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.161.450.574
|Kardemir (D)
|323.960.987
|Ereğli Demir Çelik
|245.194.372
|Garanti Bankası
|243.629.194
|ASELSAN
|218.958.916
|Halkbank
|149.670.236
|Tüpraş
|127.831.534
|Petkim
|125.061.215
|Pegasus
|121.428.461
|Vakıflar Bankası
|110.749.354
|Emlak Konut GMYO
|110.742.101
|Şişe Cam
|104.895.886
|Tekfen Holding
|89.102.620
| İş Bankası (C)
|88.701.262
|Koç Holding
|83.563.129
|Akbank
|81.864.043
|Türk Telekom
|69.844.463
|İş Fin.Kir.
|67.515.468
|Tukaş
|61.183.228
|Gersan Elektrik
|60.525.386
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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