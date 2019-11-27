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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 650.953.903 Şişe Cam 224.120.921 Garanti Bankası 150.142.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 650.953.903
Şişe Cam 224.120.921
Garanti Bankası 150.142.042
Kardemir (D) 142.331.696
ASELSAN 141.217.693
Tüpraş 121.563.421
Eczacıbaşı İlaç 118.372.377
Ereğli Demir Çelik 112.944.861
Petkim 104.342.308
Tekfen Holding 98.354.931
Türk Telekom 91.584.983
Koza Madencilik 90.258.660
Vestel 88.579.921
Gersan Elektrik 87.380.267
Pegasus 86.792.971
Alarko Holding 86.318.750
Netaş Telekom. 86.288.423
Vakıflar Bankası 83.363.122
Emlak Konut GMYO 78.306.295
Karsan Otomotiv 64.651.313
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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