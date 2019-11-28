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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 547.684.657 ASELSAN 234.463.385 Petkim 226.159.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 547.684.657
ASELSAN 234.463.385
Petkim 226.159.039
Afyon Çimento 113.303.250
Kardemir (D) 111.309.585
Trakya Cam 105.321.967
Garanti Bankası 103.263.107
Türk Telekom 80.044.490
Koza Madencilik 73.370.082
Şişe Cam 73.258.032
Emlak Konut GMYO 72.603.356
Turkcell 70.952.668
İş Fin.Kir. 70.054.949
Soda Sanayii 68.512.786
Ereğli Demir Çelik 67.519.530
Akbank 65.960.095
Netaş Telekom. 62.294.412
Alarko Holding 61.337.328
Pegasus 59.255.462
Tüpraş 54.219.464
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Petkim, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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