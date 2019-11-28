Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 547.684.657 ASELSAN 234.463.385 Petkim 226.159.039 Afyon Çimento 113.303.250 Kardemir (D) 111.309.585 Trakya Cam 105.321.967 Garanti Bankası 103.263.107 Türk Telekom 80.044.490 Koza Madencilik 73.370.082 Şişe Cam 73.258.032 Emlak Konut GMYO 72.603.356 Turkcell 70.952.668 İş Fin.Kir. 70.054.949 Soda Sanayii 68.512.786 Ereğli Demir Çelik 67.519.530 Akbank 65.960.095 Netaş Telekom. 62.294.412 Alarko Holding 61.337.328 Pegasus 59.255.462 Tüpraş 54.219.464

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)