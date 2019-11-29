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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 661.341.869 Garanti Bankası 232.959.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|661.341.869
|Garanti Bankası
|232.959.521
|Ereğli Demir Çelik
|213.811.000
|Kardemir (D)
|174.236.888
|Şişe Cam
|136.018.781
|Akbank
|120.904.078
|ASELSAN
|112.584.608
|Petkim
|103.470.085
|İş Fin.Kir.
|100.208.886
|Tekfen Holding
|82.811.541
| Beşiktaş Futbol Yat.
|82.355.578
|Vakıflar Bankası
|80.402.716
|Halkbank
|80.086.483
|Pegasus
|79.507.671
|Eczacıbaşı İlaç
|77.559.379
| Koza Madencilik
|74.027.411
|Turkcell
|72.840.913
|Soda Sanayii
|65.460.996
|Trakya Cam
|55.938.879
|Tüpraş
|55.707.441
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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