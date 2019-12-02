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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 728.202.002 Galatasaray Sportif 289.298.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 728.202.002
Galatasaray Sportif 289.298.678
Beşiktaş Futbol Yat. 218.966.140
Kardemir (D) 163.283.469
Petkim 143.289.501
Koza Madencilik 135.011.669
ASELSAN 131.492.870
Garanti Bankası 124.930.444
Ereğli Demir Çelik 111.427.124
Şişe Cam 109.843.542
İş Fin.Kir. 105.730.720
Fenerbahçe Futbol 104.011.531
Koç Holding 94.646.243
İhlas Holding 93.481.635
Alarko Holding 90.392.038
Yapı ve Kredi Bank. 86.659.139
Akbank 86.616.034
Tüpraş 85.738.052
Vakıflar Bankası 74.107.863
Sasa Polyester 71.675.814
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Galatasaray, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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