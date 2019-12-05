Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 443.434.011 ASELSAN 422.690.675 Petkim 260.914.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 443.434.011
ASELSAN 422.690.675
Petkim 260.914.231
Emlak Konut GMYO 165.187.252
Koza Madencilik 163.400.216
Ereğli Demir Çelik 151.487.812
Halkbank 126.664.113
Şişe Cam 117.937.091
Soda Sanayii 114.844.269
Garanti Bankası 113.183.453
Kardemir (D) 105.749.997
Tüpraş 102.257.571
Turkcell 100.829.659
Vakıflar Bankası 100.458.372
İş Fin.Kir. 96.323.182
Çemaş Döküm 96.079.672
ICBC Turkey Bank 95.771.126
Akbank 89.040.568
Sasa Polyester 88.462.825
İpek Doğal Enerji 82.591.378
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Petkim, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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