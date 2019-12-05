Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 443.434.011 ASELSAN 422.690.675 Petkim 260.914.231 Emlak Konut GMYO 165.187.252 Koza Madencilik 163.400.216 Ereğli Demir Çelik 151.487.812 Halkbank 126.664.113 Şişe Cam 117.937.091 Soda Sanayii 114.844.269 Garanti Bankası 113.183.453 Kardemir (D) 105.749.997 Tüpraş 102.257.571 Turkcell 100.829.659 Vakıflar Bankası 100.458.372 İş Fin.Kir. 96.323.182 Çemaş Döküm 96.079.672 ICBC Turkey Bank 95.771.126 Akbank 89.040.568 Sasa Polyester 88.462.825 İpek Doğal Enerji 82.591.378

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)