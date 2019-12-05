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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
7 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 443.434.011 ASELSAN 422.690.675 Petkim 260.914.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|443.434.011
|ASELSAN
|422.690.675
|Petkim
|260.914.231
|Emlak Konut GMYO
|165.187.252
| Koza Madencilik
|163.400.216
|Ereğli Demir Çelik
|151.487.812
|Halkbank
|126.664.113
|Şişe Cam
|117.937.091
|Soda Sanayii
|114.844.269
|Garanti Bankası
|113.183.453
|Kardemir (D)
|105.749.997
|Tüpraş
|102.257.571
|Turkcell
|100.829.659
|Vakıflar Bankası
|100.458.372
|İş Fin.Kir.
|96.323.182
|Çemaş Döküm
|96.079.672
|ICBC Turkey Bank
|95.771.126
|Akbank
|89.040.568
| Sasa Polyester
|88.462.825
|İpek Doğal Enerji
|82.591.378
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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