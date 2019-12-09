Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|634.801.791
|İş Finansal Kiralama
|329.528.266
|ASELSAN
|250.288.776
|Tüpraş
|236.793.768
|Emlak Konut GMYO
|211.098.088
|Ereğli Demir Çelik
|177.772.821
|Garanti Bankası
|170.831.120
|Kardemir (D)
|160.470.065
|Afyon Çimento
|112.429.167
|Akbank
|110.048.095
|Petkim
|103.277.244
|İhlas Holding
|97.430.599
|Çemaş Döküm
|94.620.637
|Halkbank
|87.332.453
|Türk Telekom
|81.976.270
|Sasa Polyester
|81.858.810
|İhlas Gayrimenkul
|80.985.277
|Tekfen Holding
|80.215.650
|Galatasaray Sportif
|78.859.983
|Soda Sanayii
|76.058.848