Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 735.458.391 Afyon Çimento 277.964.508 ASELSAN 245.183.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 735.458.391
Afyon Çimento 277.964.508
ASELSAN 245.183.158
Türk Telekom 213.743.521
Emlak Konut GMYO 195.645.850
Petkim 151.174.346
İş Finansal Kiralama 135.332.400
Koza Madencilik 133.328.615
Soda Sanayii 127.067.987
Garanti Bankası 120.581.153
Pegasus 107.865.893
Halkbank 107.610.755
Tüpraş 107.120.482
Kardemir (D) 100.854.300
Ereğli Demir Çelik 100.194.862
Galatasaray Sportif 98.533.941
Çemaş Döküm 88.626.979
Şişe Cam 84.007.500
Karsan Otomotiv 75.980.481
Vestel 73.153.073
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Afyon Çimento, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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