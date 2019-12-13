Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 732.692.807 Garanti Bankası 428.635.157 Kardemir (D) 392.795.077 ASELSAN 304.108.513 İş Finansal Kiralama 255.906.503 Akbank 217.960.104 Petkim 193.684.233 Ereğli Demir Çelik 168.932.316 İş Bankası (C) 167.778.882 Yapı ve Kredi Bank. 162.890.192 Halkbank 153.731.086 Vakıflar Bankası 145.915.478 Vestel 130.082.161 Eczacıbaşı İlaç 125.948.637 Tüpraş 113.712.927 Migros Ticaret 112.541.950 Şişe Cam 105.298.146 Turkcell 92.648.061 Pegasus 91.249.932 Koza Madencilik 88.198.673

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)