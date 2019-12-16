Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 548.718.626 Kardemir (D) 278.247.088 Güneş Sigorta 244.620.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 548.718.626
Kardemir (D) 278.247.088
Güneş Sigorta 244.620.742
ASELSAN 232.907.835
Garanti Bankası 179.156.295
İş Finansal Kiralama 177.659.768
Galatasaray Sportif 175.476.098
Tekfen Holding 153.470.452
Eczacıbaşı İlaç 114.737.463
Pegasus 101.995.813
Odaş Elektrik 91.010.943
Soda Sanayii 87.495.304
Polisan Holding 87.433.021
Ereğli Demir Çelik 84.282.951
İpek Doğal Enerji 82.424.230
Koza Madencilik 80.110.688
Akbank 78.854.694
Petkim 74.074.927
Vestel 71.099.148
Zorlu Enerji 67.143.419
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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