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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 760.407.744 Güneş Sigorta 366.743.702 Tüpraş 289.132.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|760.407.744
|Güneş Sigorta
|366.743.702
|Tüpraş
|289.132.335
|İş Finansal Kiralama
|239.648.693
|Şişe Cam
|225.137.984
|ASELSAN
|199.311.053
|Garanti Bankası
|160.780.939
|Petkim
|130.646.771
|Akbank
|125.249.946
|Odaş Elektrik
|118.574.748
|Vakıflar Bankası
|113.577.846
|Soda Sanayii
|105.441.441
| Albaraka Türk
|100.885.227
|Kardemir (D)
|100.612.289
| Galatasaray Sportif
|94.489.989
|Pegasus
|80.302.113
|Emlak Konut GMYO
|69.807.668
|Çemaş Döküm
|67.919.888
| Koza Madencilik
|67.635.641
|Vestel
|67.627.944
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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