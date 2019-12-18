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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 563.757.756 Işıklar Enerji Yapı Hol. 223.985.060 Tüpraş 212.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|563.757.756
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|223.985.060
|Tüpraş
|212.424.942
|Garanti Bankası
|205.049.709
|Güneş Sigorta
|188.486.407
|ASELSAN
|151.326.094
|Kardemir (D)
|150.641.883
|İş Finansal Kiralama
|148.985.513
|Emlak Konut GMYO
|143.842.595
|Petkim
|133.742.921
| Koza Madencilik
|124.541.338
|Çemaş Döküm
|120.538.185
|Odaş Elektrik
|117.585.490
|Şişe Cam
|115.176.335
|Soda Sanayii
|106.071.259
| Galatasaray Sportif
|102.229.869
|Halkbank
|96.476.100
|Ereğli Demir Çelik
|84.949.572
|Akbank
|84.936.021
|Koza Altın
|73.182.778
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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