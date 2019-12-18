Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 563.757.756 Işıklar Enerji Yapı Hol. 223.985.060 Tüpraş 212.424.942 Garanti Bankası 205.049.709 Güneş Sigorta 188.486.407 ASELSAN 151.326.094 Kardemir (D) 150.641.883 İş Finansal Kiralama 148.985.513 Emlak Konut GMYO 143.842.595 Petkim 133.742.921 Koza Madencilik 124.541.338 Çemaş Döküm 120.538.185 Odaş Elektrik 117.585.490 Şişe Cam 115.176.335 Soda Sanayii 106.071.259 Galatasaray Sportif 102.229.869 Halkbank 96.476.100 Ereğli Demir Çelik 84.949.572 Akbank 84.936.021 Koza Altın 73.182.778

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)