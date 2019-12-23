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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi İpek Doğal Enerji 438.976.271 Koza Madencilik 427.549.554 Karsan Otomotiv 350.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|İpek Doğal Enerji
|438.976.271
| Koza Madencilik
|427.549.554
|Karsan Otomotiv
|350.056.710
|Vestel
|313.397.502
|Türk Hava Yolları
|202.956.882
| Albaraka Türk
|202.400.573
|Emlak Konut GMYO
|176.706.198
|Soda Sanayii
|144.261.536
|Şişe Cam
|142.544.698
|Kardemir (D)
|139.650.576
| İhlas Gayrimenkul
|138.012.130
|Zorlu Enerji
|113.819.789
|Tekfen Holding
|107.990.520
|Koza Altın
|98.154.292
|Tüpraş
|97.890.578
|ASELSAN
|92.870.776
|Gersan Elektrik
|91.287.155
|Ereğli Demir Çelik
|91.011.262
|Eczacıbaşı İlaç
|87.269.353
|Garanti Bankası
|81.011.256
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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