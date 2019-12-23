Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi İpek Doğal Enerji 438.976.271 Koza Madencilik 427.549.554 Karsan Otomotiv 350.056.710 Vestel 313.397.502 Türk Hava Yolları 202.956.882 Albaraka Türk 202.400.573 Emlak Konut GMYO 176.706.198 Soda Sanayii 144.261.536 Şişe Cam 142.544.698 Kardemir (D) 139.650.576 İhlas Gayrimenkul 138.012.130 Zorlu Enerji 113.819.789 Tekfen Holding 107.990.520 Koza Altın 98.154.292 Tüpraş 97.890.578 ASELSAN 92.870.776 Gersan Elektrik 91.287.155 Ereğli Demir Çelik 91.011.262 Eczacıbaşı İlaç 87.269.353 Garanti Bankası 81.011.256

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)