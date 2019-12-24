Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|544.007.336
|Halkbank
|395.330.187
|İpek Doğal Enerji
|301.599.172
|Koza Madencilik
|294.347.402
|ASELSAN
|279.691.026
|Petkim
|266.065.085
|Şişe Cam
|260.954.633
|Güneş Sigorta
|228.381.829
|İhlas Gayrimenkul
|206.706.556
|Zorlu Enerji
|198.289.062
|İş Fin.Kir.
|183.531.440
|Vakıflar Bankası
|160.986.480
|Albaraka Türk
|131.807.572
|Emlak Konut GMYO
|117.684.025
|Tüpraş
|114.214.186
|Tekfen Holding
|113.027.860
|Kardemir (D)
|105.312.829
|Trakya Cam
|104.218.538
|İş Bankası (C)
|94.378.828
|Karsan Otomotiv
|90.352.021