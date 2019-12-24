Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 544.007.336 Halkbank 395.330.187 İpek Doğal Enerji 301.599.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 544.007.336
Halkbank 395.330.187
İpek Doğal Enerji 301.599.172
Koza Madencilik 294.347.402
ASELSAN 279.691.026
Petkim 266.065.085
Şişe Cam 260.954.633
Güneş Sigorta 228.381.829
İhlas Gayrimenkul 206.706.556
Zorlu Enerji 198.289.062
İş Fin.Kir. 183.531.440
Vakıflar Bankası 160.986.480
Albaraka Türk 131.807.572
Emlak Konut GMYO 117.684.025
Tüpraş 114.214.186
Tekfen Holding 113.027.860
Kardemir (D) 105.312.829
Trakya Cam 104.218.538
İş Bankası (C) 94.378.828
Karsan Otomotiv 90.352.021
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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