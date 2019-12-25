Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 235.066.050 Tümosan Motor ve Traktör 198.397.769 İş Fin.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 235.066.050
Tümosan Motor ve Traktör 198.397.769
İş Fin.Kir. 171.786.780
ASELSAN 157.821.447
Petkim 130.234.370
İpek Doğal Enerji 125.332.820
T.S.K.B. 123.213.240
Şişe Cam 109.931.317
Albaraka Türk 109.262.221
Koza Madencilik 106.499.427
ICBC Turkey Bank 95.358.207
Güneş Sigorta 87.779.398
İş Bankası (C) 76.342.107
Trakya Cam 76.320.488
Halkbank 75.490.234
Tekfen Holding 73.266.746
Emlak Konut GMYO 73.123.380
İhlas Gayrimenkul 70.574.434
Işıklar Enerji Yapı Hol. 66.966.686
Karsan Otomotiv 65.051.564
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Tümosan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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