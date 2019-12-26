Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi İş Fin.Kir. 530.790.102 Aselsan 322.309.588 Türk Hava Yolları 282.019.251 Şişe Cam 235.391.881 Tüpraş 177.383.084 Petkim 149.196.439 Odaş Elektrik 143.805.762 ICBC Turkey Bank 135.400.309 Alarko Holding 102.057.556 İş Bankası (C) 91.832.182 İhlas Holding 91.090.627 İhlas Gayrimenkul 89.166.070 Turkcell 79.396.451 Emlak Konut GMYO 78.638.815 Koza Madencilik 75.650.944 Afyon Çimento 64.894.954 Tekfen Holding 64.220.717 Albaraka Türk 64.183.583 Kardemir (D) 61.065.608 T. Halk Bankası 61.011.436

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)