Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi İş Finansal Kiralama 575.476.837 Türk Hava Yolları 268.932.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
İş Finansal Kiralama 575.476.837
Türk Hava Yolları 268.932.597
İpek Doğal Enerji 192.848.984
Koza Madencilik 190.459.972
ASELSAN 116.296.212
Petkim 108.073.609
Ereğli Demir Çelik 106.028.648
Tüpraş 100.074.677
Şişe Cam 88.066.900
Bera Holding 83.715.495
Vestel 74.107.029
Odaş Elektrik 71.647.924
Halkbank 66.550.605
Tekfen Holding 62.779.692
Kardemir (D) 61.905.997
Albaraka Türk 61.161.050
Karsan Otomotiv 52.987.355
Garanti Bankası 51.359.013
Konya Çimento 50.645.937
Koza Altın 49.720.883
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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