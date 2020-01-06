Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 924.790.390 ASELSAN 739.534.178 İpek Doğal Enerji 385.930.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 924.790.390
ASELSAN 739.534.178
İpek Doğal Enerji 385.930.406
Petkim 299.577.158
Koza Madencilik 288.910.765
Kardemir (D) 229.900.802
Garanti Bankası 198.850.444
Halkbank 196.956.266
Koza Altın 180.883.438
Şişe Cam 180.080.736
Albaraka Türk 171.791.847
İş GMYO 148.347.665
İş Finansal Kiralama 144.234.033
Alarko GMYO 125.675.805
Akbank 119.041.824
Ereğli Demir Çelik 118.324.473
Tüpraş 90.899.264
Soda Sanayii 84.688.600
Pegasus 83.164.478
Emlak Konut GMYO 75.131.936
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan, Erdoğan'ın 'faiz ve IMF' açıklamalarına yanıt verdi: Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım
İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

Son Dakika Haberleri
20:28 Moody's: ABD ve İran geriliminin geniş çaplı ekonomik etkileri olabilir - Son Dakika Ekonomi
20:13 Ali Babacan, Erdoğan'ın 'faiz ve IMF' açıklamalarına yanıt verdi: Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım - Son Dakika Ekonomi
18:54 İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
17:01 İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 20:42:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]