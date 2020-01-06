Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 924.790.390 ASELSAN 739.534.178 İpek Doğal Enerji 385.930.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|924.790.390
|ASELSAN
|739.534.178
|İpek Doğal Enerji
|385.930.406
|Petkim
|299.577.158
| Koza Madencilik
|288.910.765
|Kardemir (D)
|229.900.802
|Garanti Bankası
|198.850.444
|Halkbank
|196.956.266
|Koza Altın
|180.883.438
|Şişe Cam
|180.080.736
| Albaraka Türk
|171.791.847
|İş GMYO
|148.347.665
|İş Finansal Kiralama
|144.234.033
| Alarko GMYO
|125.675.805
|Akbank
|119.041.824
|Ereğli Demir Çelik
|118.324.473
|Tüpraş
|90.899.264
|Soda Sanayii
|84.688.600
|Pegasus
|83.164.478
|Emlak Konut GMYO
|75.131.936
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Ali Babacan, Erdoğan'ın 'faiz ve IMF' açıklamalarına yanıt verdi: Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı