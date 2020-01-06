Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 924.790.390 ASELSAN 739.534.178 İpek Doğal Enerji 385.930.406 Petkim 299.577.158 Koza Madencilik 288.910.765 Kardemir (D) 229.900.802 Garanti Bankası 198.850.444 Halkbank 196.956.266 Koza Altın 180.883.438 Şişe Cam 180.080.736 Albaraka Türk 171.791.847 İş GMYO 148.347.665 İş Finansal Kiralama 144.234.033 Alarko GMYO 125.675.805 Akbank 119.041.824 Ereğli Demir Çelik 118.324.473 Tüpraş 90.899.264 Soda Sanayii 84.688.600 Pegasus 83.164.478 Emlak Konut GMYO 75.131.936

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)