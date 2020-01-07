Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.086.869.997 ASELSAN 313.043.371 İpek Doğal Enerji 214.068.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.086.869.997
ASELSAN 313.043.371
İpek Doğal Enerji 214.068.384
Garanti Bankası 130.768.453
Tüpraş 128.291.581
Petkim 124.747.798
İş Finansal Kiralama 123.854.321
Kardemir (D) 113.480.010
Koza Madencilik 112.696.371
Halkbank 111.197.080
Şişe Cam 107.231.953
Pegasus 101.946.574
Alarko GMYO 89.531.151
Akbank 88.543.140
İş GMYO 86.872.906
Albaraka Türk 86.307.458
Koza Altın 86.293.147
Vestel 85.750.652
Emlak Konut GMYO 82.448.567
GSD Holding 81.120.030
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maurizio Sarri, Merih Demiral'a övgü yağdırdı!
PTT Genel Müdürü görevden alındı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı

Son Dakika Haberleri
20:28 PTT Genel Müdürü görevden alındı - Son Dakika Ekonomi
19:58 PTT AŞ Genel Müdürlüğü görevine Hakan Gülten atandı - Son Dakika Ekonomi
18:56 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
16:58 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 21:15:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]