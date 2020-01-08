Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.291.323.221 ASELSAN 519.187.936 Petkim 363.276.011 Halkbank 354.750.159 Garanti Bankası 337.638.296 Albaraka Türk 314.315.387 Kardemir (D) 215.790.751 İş Finansal Kiralama 189.448.454 Tüpraş 169.653.733 Şişe Cam 154.937.235 İpek Doğal Enerji 144.851.618 Akbank 139.407.370 Emlak Konut GMYO 124.629.207 Pegasus 114.504.216 Vakıflar Bankası 114.167.569 Güneş Sigorta 113.849.268 Ereğli Demir Çelik 102.000.631 İş GMYO 96.727.300 İş Bankası (C) 90.495.703 Koza Madencilik 89.031.448

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)