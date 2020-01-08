Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.291.323.221 ASELSAN 519.187.936 Petkim 363.276.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.291.323.221
|ASELSAN
|519.187.936
|Petkim
|363.276.011
|Halkbank
|354.750.159
|Garanti Bankası
|337.638.296
| Albaraka Türk
|314.315.387
|Kardemir (D)
|215.790.751
|İş Finansal Kiralama
|189.448.454
|Tüpraş
|169.653.733
|Şişe Cam
|154.937.235
|İpek Doğal Enerji
|144.851.618
|Akbank
|139.407.370
|Emlak Konut GMYO
|124.629.207
|Pegasus
|114.504.216
|Vakıflar Bankası
|114.167.569
|Güneş Sigorta
|113.849.268
|Ereğli Demir Çelik
|102.000.631
|İş GMYO
|96.727.300
| İş Bankası (C)
|90.495.703
| Koza Madencilik
|89.031.448
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika THY ve Pegasus, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açıldı