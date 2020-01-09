Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.269.502.320 Garanti Bankası 444.545.487 Petkim 414.028.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.269.502.320
Garanti Bankası 444.545.487
Petkim 414.028.041
Halkbank 397.161.958
ASELSAN 384.935.466
İpek Doğal Enerji 379.383.957
Emlak Konut GMYO 376.670.864
İş GMYO 357.390.345
Koza Madencilik 343.550.078
Kardemir (D) 329.235.165
Odaş Elektrik 320.651.345
İş Bankası (C) 276.476.601
Tüpraş 267.865.621
Akbank 248.616.530
Şişe Cam 231.287.900
İş Fin.Kir. 194.834.034
Albaraka Türk 189.678.849
Koza Altın 168.466.186
Ereğli Demir Çelik 161.924.914
Yapı ve Kredi Bank. 161.820.829
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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