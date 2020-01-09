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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.269.502.320 Garanti Bankası 444.545.487 Petkim 414.028.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.269.502.320
|Garanti Bankası
|444.545.487
|Petkim
|414.028.041
|Halkbank
|397.161.958
|ASELSAN
|384.935.466
|İpek Doğal Enerji
|379.383.957
|Emlak Konut GMYO
|376.670.864
|İş GMYO
|357.390.345
| Koza Madencilik
|343.550.078
|Kardemir (D)
|329.235.165
|Odaş Elektrik
|320.651.345
| İş Bankası (C)
|276.476.601
|Tüpraş
|267.865.621
|Akbank
|248.616.530
|Şişe Cam
|231.287.900
|İş Fin.Kir.
|194.834.034
| Albaraka Türk
|189.678.849
|Koza Altın
|168.466.186
|Ereğli Demir Çelik
|161.924.914
|Yapı ve Kredi Bank.
|161.820.829
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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