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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.237.723.647 Petkim 747.523.960 Halkbank 457.487.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.237.723.647
|Petkim
|747.523.960
|Halkbank
|457.487.931
|Kardemir (D)
|367.989.717
|Emlak Konut GMYO
|313.323.172
|Şişe Cam
|284.592.271
|ASELSAN
|272.165.935
|Pegasus
|263.767.547
|Tüpraş
|219.201.032
|Garanti Bankası
|215.632.703
|Yapı ve Kredi Bank.
|204.740.587
| Albaraka Türk
|196.843.404
|İpek Doğal Enerji
|194.635.597
|Ereğli Demir Çelik
|187.073.455
|Odaş Elektrik
|172.496.026
| Koza Madencilik
|166.417.298
|Akbank
|162.948.987
|İş Fin.Kir.
|158.258.967
| İş Bankası (C)
|130.735.969
|Vakıflar Bankası
|129.395.039
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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