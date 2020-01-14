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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.417.492.248 Kardemir (D) 562.140.224 Petkim 512.543.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.417.492.248
|Kardemir (D)
|562.140.224
|Petkim
|512.543.191
|ASELSAN
|436.180.173
|Şişe Cam
|292.744.489
|Halkbank
|282.917.095
|Emlak Konut GMYO
|232.381.918
|Garanti Bankası
|210.680.443
|Odaş Elektrik
|180.625.055
| İş Bankası (C)
|174.243.345
|Tüpraş
|169.020.079
|Vakıflar Bankası
|162.877.282
|Pegasus
|156.059.592
| Albaraka Türk
|145.410.175
|Ereğli Demir Çelik
|140.957.524
|İş Fin.Kir.
|136.072.977
|Tekfen Holding
|134.194.074
| Koza Madencilik
|128.246.003
|Akbank
|127.926.704
| Kordsa Teknik Tekstil
|118.859.898
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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