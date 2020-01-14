Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.417.492.248 Kardemir (D) 562.140.224 Petkim 512.543.191 ASELSAN 436.180.173 Şişe Cam 292.744.489 Halkbank 282.917.095 Emlak Konut GMYO 232.381.918 Garanti Bankası 210.680.443 Odaş Elektrik 180.625.055 İş Bankası (C) 174.243.345 Tüpraş 169.020.079 Vakıflar Bankası 162.877.282 Pegasus 156.059.592 Albaraka Türk 145.410.175 Ereğli Demir Çelik 140.957.524 İş Fin.Kir. 136.072.977 Tekfen Holding 134.194.074 Koza Madencilik 128.246.003 Akbank 127.926.704 Kordsa Teknik Tekstil 118.859.898

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)