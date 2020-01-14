Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.417.492.248 Kardemir (D) 562.140.224 Petkim 512.543.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.417.492.248
Kardemir (D) 562.140.224
Petkim 512.543.191
ASELSAN 436.180.173
Şişe Cam 292.744.489
Halkbank 282.917.095
Emlak Konut GMYO 232.381.918
Garanti Bankası 210.680.443
Odaş Elektrik 180.625.055
İş Bankası (C) 174.243.345
Tüpraş 169.020.079
Vakıflar Bankası 162.877.282
Pegasus 156.059.592
Albaraka Türk 145.410.175
Ereğli Demir Çelik 140.957.524
İş Fin.Kir. 136.072.977
Tekfen Holding 134.194.074
Koza Madencilik 128.246.003
Akbank 127.926.704
Kordsa Teknik Tekstil 118.859.898
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Borsa İstanbul yılın en yüksek seviyesini gördü! Tarihi zirveye ramak kaldı
Son dakika: Borsa günü tarihi rekorla tamamladı Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 21:05:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]