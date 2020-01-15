Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 914.181.264 Güneş Sigorta 774.530.459 Kardemir (D) 566.555.806 Petkim 446.712.185 Emlak Konut GMYO 397.063.027 Şişe Cam 333.541.538 Halkbank 324.734.473 ASELSAN 264.044.609 Tüpraş 191.454.819 Sabancı Holding 159.783.268 Ereğli Demir Çelik 149.565.755 Garanti Bankası 134.614.918 Tekfen Holding 130.327.428 Netaş Telekom. 117.933.810 İş Fin.Kir. 116.315.524 Vakıflar Bankası 112.463.136 Eczacıbaşı İlaç 112.125.595 İş Bankası (C) 111.148.054 Soda Sanayii 92.473.551 İş GMYO 91.967.755

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)