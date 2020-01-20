Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları855.838.415 İş Fin.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları855.838.415
İş Fin.Kir.739.864.611
Petkim594.128.942
Kardemir (D)375.082.364
İş GMYO244.487.979
Güneş Sigorta221.985.216
ASELSAN205.827.874
Şişe Cam167.195.950
Pegasus164.225.168
Ereğli Demir Çelik156.871.851
Halkbank147.695.889
Garanti Bankası128.909.693
Vakıflar Bankası122.580.446
Emlak Konut GMYO122.427.834
Karsan Otomotiv117.431.187
Albaraka Türk116.841.161
Odaş Elektrik116.352.944
Tüpraş112.828.321
Sabancı Holding107.706.227
Akbank107.700.206

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi
TOGG'dan yeni paylaşım: Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz Son Dakika: Türk Telekom'dan internet erişimi açıklaması: Saat 18.45'te problem tamamen sona ermiştir IMF'den dikkat çeken Türkiye yorumu: Düzelme süreci devam ediyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:42:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]