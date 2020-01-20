Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 855.838.415 İş Fin.Kir. 739.864.611 Petkim 594.128.942 Kardemir (D) 375.082.364 İş GMYO 244.487.979 Güneş Sigorta 221.985.216 ASELSAN 205.827.874 Şişe Cam 167.195.950 Pegasus 164.225.168 Ereğli Demir Çelik 156.871.851 Halkbank 147.695.889 Garanti Bankası 128.909.693 Vakıflar Bankası 122.580.446 Emlak Konut GMYO 122.427.834 Karsan Otomotiv 117.431.187 Albaraka Türk 116.841.161 Odaş Elektrik 116.352.944 Tüpraş 112.828.321 Sabancı Holding 107.706.227 Akbank 107.700.206

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)