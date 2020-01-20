Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|855.838.415
|İş Fin.Kir.
|739.864.611
|Petkim
|594.128.942
|Kardemir (D)
|375.082.364
|İş GMYO
|244.487.979
|Güneş Sigorta
|221.985.216
|ASELSAN
|205.827.874
|Şişe Cam
|167.195.950
|Pegasus
|164.225.168
|Ereğli Demir Çelik
|156.871.851
|Halkbank
|147.695.889
|Garanti Bankası
|128.909.693
|Vakıflar Bankası
|122.580.446
|Emlak Konut GMYO
|122.427.834
|Karsan Otomotiv
|117.431.187
|Albaraka Türk
|116.841.161
|Odaş Elektrik
|116.352.944
|Tüpraş
|112.828.321
|Sabancı Holding
|107.706.227
|Akbank
|107.700.206
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)